Главные новости Юга России. Коротко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Терского Войскового Казачьего Общества Фото: сайт Терского Войскового Казачьего Общества

Назначен новый атаман Всероссийского казачьего общества. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении атаманом Всероссийского казачьего общества помощника полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, атамана Терского войскового казачьего общества Виталия Кузнецова. Ранее этот пост занимал Николай Долуда.

На Дону с 2024 года начнут компенсировать оплату ЖКХ семьям участников СВО. Членам семей участников специальной военной операции в Ростовской области власти будут компенсировать половину расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и взносов за капитальный ремонт. Соответствующий закон принят Законодательным собранием Ростовской области.

В Ростовской области будет введен временный запрет на использование пиротехники. С 1 декабря текущего года по 1 марта 2024 года. на территории Ростовской области будет запрещено использовать пиротехнические изделия. Соответствующее решение принял Оперативный штаб региона.

Глава администрации Волгодонска Сергей Макаров подал в отставку. Градоначальник, занимавший свой пост с января 2022 года, подал заявление об увольнении в городскую Думу 23 ноября, о чем сообщил в ходе ежегодного отчета перед жителями Волгодонска.

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ГК «Бештау» в 2027 году планирует начать производство смартфонов в Ростове. Донская группа компаний «Бештау» планирует начать выпуск отечественных смартфонов в Ростовской области в 2027 году.Производство будет организовано на базе завода компьютерной техники в Ростове-на-Дону.

В АО «Донской уголь» сменился генеральный директор. С 15 ноября генеральным директором АО «Донской уголь» («Донуголь») является Артур Циминтия. Новый гендиректор в прошлом был совладельцем ООО «Гуковское проходческое строительное управление» (ликвидировано в 2008 году) и работал директором ООО «Шахтопроходческое строительное управление» (ликвидировано в 2005 году).

В Ростов-на-Дону доставлена первая партия электробусов. Первые девять электробусов поступили в Ростов-на-Дону. Всего до конца года донская столица получит 20 единиц транспорта и шесть зарядных станций,

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Шахтинские металлурги добились ареста активов итальянской Danieli в России. «Новороссийский прокатный завод» (бывший РЭМЗ в г. Шахты), не может вернуть аванс, заплаченный итальянской компании Danieli по сорванному контракту на поставку производственного оборудования. Итальянцы должны были привезти в Россию прокатный стан и получили частичную предоплату в размере 4,3 млн евро, но из-за санкций ЕС не смогли исполнить свои обязательства. Шахтинские металлурги заявили требование о взыскании аванса в суд, который арестовал активы Danieli в России.

Проект объединенной охранной зоны в Ростове-на-Дону будет утвержден в 2023 году. Проект объединенной охранной зоны, который необходим для сохранения облика исторического центра Ростова-на-Дону, был одобрен министерством культуры России и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, после чего будет утвержден.

Продажи новогодних туров в Краснодарский край выросли. Уровень продаж туров на новогодние праздники в Краснодарский край вырос на 20% в текущем году относительно результатов прошлого года, сообщает «Ъ» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина.

ФутболистМаттиас Норманн выплатит ФК «Ростов» компенсацию за разрыв контракта. Трибунал Международной федерации футбола (FIFA) обязал футболиста Маттиаса Норманна выплатить компенсацию донскому футбольному клубу «Ростов», которому игрок принадлежал, за нарушение условий контракта. Футболист покинул Россию в августе текущего года, не обговорив расторжение договора со своими владельцами.

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В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону прошли обыски 20 ноября. Оперативные мероприятия были связаны с подозрениями в коррупции в отношении председателя суда и одного из судей, сообщил «Ъ-Юг» источник в правоохранительных органах. Под подозрение попали глава инстанции Алексей Куделин и судья Владимир Худавердян, сообщает «Блокнот Ростов».

Ростовский облсуд утвердил приговор гендиректору АО «Промавиатехнологии». Обвинительный приговор по делу генерального директора АО «Промавиатехнологии» Юрия Коваленко и врио начальника отдела закупок компании Вячеслава Цветкова вступил в законную силу. По версии следствия, в 2017–2018 годах они организовали поставку на таганрогский Авиационный ремонтный завод 325 изделий для ремонта самолета АН-12 с фиктивными паспортами.

В Анапе умер обвиняемый в должностном преступлении глава санатория МВД. Сотрудники Следственного комитета России (СКР) проверяют обстоятельства гибели начальника санатория «Юность» МВД России Александра Богославского, подозреваемого в фиктивном трудоустройстве в учреждение сотни человек. По предварительной версии, он совершил самоубийство.