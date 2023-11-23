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В АО «Донской уголь» сменился генеральный директор

С 15 ноября генеральным директором АО «Донской уголь» («Донуголь») является Артур Циминтия. Об этом сообщается в информационной системе «СПАРК-Интерфакс».

До этого «Донским углем» руководил» Валерий Полосухин, он стал гендиректором компании в мае 2023 года. Ранее господин Полосухин занимал должность первого заместителя главы Междуреченского городского круга (Кемеровская область), а также работал директором ЗАО «Коксовая» в Кузбассе.

По данным информационной системы, новый гендиректор «Донугля» Артур Циминтия в прошлом был совладельцем ООО «Гуковское проходческое строительное управление» (ликвидировано в 2008 году) и работал директором ООО «Шахтопроходческое строительное управление» (ликвидировано в 2005 году).

Акционерное общество «Донской уголь» занимается добычей антрацита. Компания была создана в 1999 году путем объединения ОАО «Ростовшахтострой» и ЗАО «Донской уголь». В настоящее время единственным угледобывающим активом АО является шахта «Шерловская-Наклонная» (Красносулинский район). Шахта была запущена в эксплуатацию в 2007 году. В настоящее время ее производственная мощность составляет 1 млн т. угля в год.

Как говорится на сайте АО «Донуголь», компания планирует расконсервировать и ввести в эксплуатацию шахту «Обуховская № 1», что позволит увеличить производственные возможности АО до 4-4,5 млн т антрацита в год.

Основным владельцем АО «Донской уголь» является Магомед Паланкоев (бывший совладелец банка «Акрополь», ныне «Яндекс банк»).

Вадим Водолазов

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