На Дону с 2024 года начнут компенсировать оплату ЖКХ семьям участников СВО

Членам семей участников специальной военной операции в Ростовской области власти будут компенсировать половину расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли областной закон «О мерах социальной поддержки членов семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции», сообщает пресс-служба донского парламента.

Согласно новому закону, мерой поддержки смогут воспользоваться близкие родственники участников СВО – супруги, родители, дети, а также лица, находящиеся на их иждивении. Выплачивать компенсации в Ростовской области будут в течение 2024 года.

Анастасия Назарова