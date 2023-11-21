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ГК «Бештау» в 2027 году планирует начать производство смартфонов в Ростове

Донская группа компаний «Бештау» планирует начать выпуск отечественных смартфонов в Ростовской области в 2027 году, сообщил в эфире «ДОН 24» губернатор региона Василий Голубев.

По словам главы области, производство будет организовано на базе завода компьютерной техники в Ростове-на-Дону.

«Первая очередь завода войдет в строй в 2024 году. Если посмотреть немного дальше — в 2027 год, компания перед собой ставит новые цели: это производство различных мобильных устройств, планшетов и смартфонов»,— рассказал Василий Голубев.

Напомним, в августе текущего года губернатор Ростовской области дал старт строительству предприятия по выпуску компьютерной техники. Общая сумма инвестиций в проект составит 8 млрд руб. завершить строительство ГК «Бештау» планирует в 2025 году. Планируется, что на предприятии будет создано 700 новых рабочих мест.

Анастасия Назарова

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