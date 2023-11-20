Предпринимателей ударили по паспорту

Обвинительный приговор по делу генерального директора АО «Промавиатехнологии» Юрия Коваленко и врио начальника отдела закупок компании Вячеслава Цветкова вступил в законную силу. По версии следствия, в 2017–2018 годах они организовали поставку на таганрогский Авиационный ремонтный завод 325 изделий для ремонта самолета АН-12 с фиктивными паспортами. Несмотря на то, что у руководства завода нет претензий к обвиняемым, а самолет с поставленным «Промавиатехнологиями» оборудованием продолжает исправно работать, фигуранты дела были признаны виновными и получили условные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: aviaforum.ru Фото: aviaforum.ru

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор по делу генерального директора АО «Промавиатехнологии» Юрия Коваленко и врио начальника отдела закупок компании Вячеслава Цветкова, ранее осужденных условными сроками за мошенничество. Апелляционное определение опубликовано в картотеке суда.

В 2017 году «Промавиатехнологии» заключило с ОАО «325 АРЗ» (Авиационный ремонтный завод 325 в Таганроге) договор поставки «носков обогревных стабилизатора» для ремонта самолета АН-12 министерства обороны РФ. По версии следствия, таких изделий в наличии у «Промавиатехнологий» не было, и руководство фирмы закупило их за личные средства Коваленко (260 тыс. руб. за два изделия) у частного лица, утверждавшего, что получил их более 20 лет назад в качестве зарплаты на заводе.

В ходе расследования выяснилось, что у изделий были фиктивные паспорта.

Причиненный министерству обороны РФ ущерб был оценен в 416 тыс. руб., а ущерб ОАО «325 АРЗ» — в 104 тыс. руб.

Юрий Коваленко и Вячеслав Цветков не признали вину. Они настаивали, что АО «Промавиатехнологии» поставило в ОАО «325 АРЗ» «носки обогревные стабилизатора» в технически исправном состоянии и с паспортами, переданными им продавцом. Закупка изделий у частного лица была единственным вариантом — в настоящее время данные комплектующие изделия сняты с производства, прямая поставка от завода-изготовителя невозможна, так как выпуск самолетов типа АН-12 прекращен в 1972 года, пояснял Коваленко. Защита фигурантов настаивала, что оборудование соответствует конструкторской документации и техническим условиям, прошло входной контроль, было признано годным и установлено на самолет АН-12, который до настоящего времени эксплуатируется.

В мае 2021 года Таганрогский городской суд, не найдя в действиях Юрия Коваленко и Вячеслава Цветкова состав преступления, вынес им оправдательный приговор. Прокуратура обжаловала это решение сначала в Ростовском областном суде, затем в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции. Кассационный суд направил дело на новое рассмотрение.

После повторного рассмотрения дела Таганрогский городской суд в августе 2023 года признал фигурантов виновными в мошенничестве и назначил Коваленко два года и шесть месяцев условно с испытательным сроком три года, Цветкову — два года условно с таким же испытательным сроком.

Однако прокуратура обжаловала и это решение, настаивая, что гендиректор и сотрудник АО «Промавиатехнологии» должны получить до четырех лет заключения в колонии общего режима. Не согласилась с приговором и сторона защиты — адвокаты настаивали, что при повторном рассмотрении дела Таганрогский городской суд допустил множество ошибок, и просили оправдать их подзащитных.

«Управляющий директор 325-го Авиаремонтного завод отрицает как событие преступления, так и причинение заводу какого-либо ущерба. Командир войсковой части, в которой находится самолет с установленными носками стабилизатора, подтверждает исправность самолета и его летную годность. С исковыми заявлениями к АО «Промавиатехнологии» в арбитражные суды «потерпевшие» о взыскании неосновательного обогащения или о возврате денежных средств за некачественный товар не обращались», — подчеркивала сторона защиты в апелляционной жалобе.

Рассмотрев доводы сторон, Ростовский облсуд оставил решение без изменения. Теперь стороны могут обжаловать апелляционное определение в Четвертом кассационном суде.

Кристина Федичкина