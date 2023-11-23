Футболист Маттиас Норманн выплатит ФК «Ростов» компенсацию за разрыв контракта

Трибунал Международной федерации футбола (FIFA) обязал футболиста Маттиаса Норманна выплатить компенсацию донскому футбольному клубу «Ростов», которому игрок принадлежал, за нарушение условий контракта. Футболист покинул Россию в августе текущего года, не обговорив расторжение договора со своими владельцами, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Норвежец Маттиас Норманн был куплен «Ростовом» у английского «Брайтона» в 2019 году (стоимость трансфера, по данным Transfermakrt, составила €1,7 млн). За донской клуб он провел 51 официальный матч, а затем за €2 млн был арендован английским клубом «Норвич». После начала специальной военной операции, футболист вернулся в Россию (за это его официально перестали вызывать в норвежскую сборную) и играл на правах аренды в московском «Динамо».

После атак дронов на здания в квартале «Москва-Сити», где и проживал спортсмен, Маттиас Норманн сообщил руководству «Динамо», что хочет покинуть Россию, так как был напуган происшедшим. Ему предложили сменить место жительства, но ответа так и не последовало. Отмечается, что «Динамо» якобы не планировало продлевать арендное соглашение с футболистом. В таком случае, его зарплата после возвращения в «Ростов» снизилась бы с €1,7 млн за сезон до €500 тыс. в год. Покинув Россию, норвежец заключил контракт с саудовским клубом «Ар-Раед». Сроки действия и условия соглашения неизвестны.

Размер компенсации, назначенной ФК «Ростов», пока не оглашен. «Ъ» предполагает, что сумма составит около €4 млн, что является приблизительной оценкой трансферной стоимости Маттиаса Норманна. Жалобу на действия футболиста подал также и «Динамо». Решение по ней ожидается в 2024 году.