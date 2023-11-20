В Ростов-на-Дону доставлена первая партия электробусов

Первые девять электробусов поступили в Ростов-на-Дону. Всего до конца года донская столица получит 20 единиц транспорта и шесть зарядных станций, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

По словам градоначальника, машины оборудованы кондиционерами и приспособлениями для перевозки маломобильных граждан. Также салоны оснащены автоинформаторами, электронными информационными табло и системами видеонаблюдения. Батарей электробусов хватит на 60-90 км пути.

Планируется, что в ближайшее время электробусы начнут обслуживать маршруты № 88 «Ростов-Главный – музей "Россия – моя история"»; № 58 «Сельмаш – Центральный Рынок» (аналог троллейбусного маршрута № 7); № 17а «микрорайон Левенцовский – Центральный Рынок».

Напомним, на формирование маршрутной сети электробусов в Ростове-на-Дону, Таганроге и Волгодонске власти региона направят 2,1 млрд руб. Всего планируется закупка 40 машин и 14 зарядных станций для них.

Анастасия Назарова