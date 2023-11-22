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Пост атамана Всероссийского казачьего общества занял Виталий Кузнецов

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении атаманом Всероссийского казачьего общества помощника полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, атамана Терского войскового казачьего общества Виталия Кузнецова. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Фото: сайт Терского Войскового Казачьего Общества

Фото: сайт Терского Войскового Казачьего Общества

Виталию Кузнецову 42 года. Он родился в Азербайджане в семье потомственных казаков. Окончил военный авиационный университет, имеет высшее юридическое и экономическое образование. Является действительным государственным советником Российской Федерации третьего класса. Имеет звание подполковника запаса и казачьего генерала.

С 2008 года по 2012 год занимал должность заместителя войскового атамана — казачьего генерала по взаимодействию с силовыми структурами, по военно-патриотическому воспитанию и связям с РПЦ в Ставропольском крае. Отмечен государственными и ведомственными наградами.

Ранее пост главы Всероссийского казачьего общества занимал Николай Долуда.

Анастасия Назарова

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