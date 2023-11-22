Пост атамана Всероссийского казачьего общества занял Виталий Кузнецов

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении атаманом Всероссийского казачьего общества помощника полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, атамана Терского войскового казачьего общества Виталия Кузнецова. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Терского Войскового Казачьего Общества Фото: сайт Терского Войскового Казачьего Общества

Виталию Кузнецову 42 года. Он родился в Азербайджане в семье потомственных казаков. Окончил военный авиационный университет, имеет высшее юридическое и экономическое образование. Является действительным государственным советником Российской Федерации третьего класса. Имеет звание подполковника запаса и казачьего генерала.

С 2008 года по 2012 год занимал должность заместителя войскового атамана — казачьего генерала по взаимодействию с силовыми структурами, по военно-патриотическому воспитанию и связям с РПЦ в Ставропольском крае. Отмечен государственными и ведомственными наградами.

Ранее пост главы Всероссийского казачьего общества занимал Николай Долуда.

Анастасия Назарова