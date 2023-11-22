Продажи новогодних туров в Краснодарский край выросли на 20% в 2023 году

Уровни продаж туров на новогодние праздники в Краснодарский край выросли на 20% в текущем году относительно результатов прошлого года, сообщает «Ъ» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Как отмечает «Ъ», высокий спрос на отдых в текущем году контрастирует с прошлогодними показателями, когда большая часть россиян предпочла отдыхать дома. Согласно данным «Слетать.ру», 51% забронированных внутри страны туров в период новогодних праздников приходится на Краснодарский край, 16% — на Санкт-Петербург, 6% — на Кавминводы.

Рост ожидаемого турпотока отмечают на горнолыжных курортах ЮФО и СКФО. Так, на Архызе, Домбае и в Приэльбрусье, на предстоящие зимние праздники уже забронированы почти все номера в качественных отелях. Туроператоры сообщают, что в «Красной Поляне» на 29 декабря — 2 января доступны места в 21 из 55 отелей, в Краснодарском крае в целом — 270 из 700, в Кавминводах — 49 из 217. Все номера в кубанских отелях, работающих по системе «все включено», уже раскуплены.

Средняя цена забронированного тура по стране составляет 68,5 тыс. руб., что на 18% выше прошлогодних показателей. На туры в Санкт-Петербург россияне в среднем тратят 62,1 тыс. руб., средняя стоимость поездки в Сочи обходится в 100,7 тыс. руб., что, соответственно, на 16,8% и 46,6% больше год к году.

Анастасия Назарова