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Коммерсантъ FM
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На Дону с 1 декабря будет введен временный запрет на использование пиротехники

С 1 декабря текущего года по 1 марта 2024 года на территории Ростовской области будет запрещено использовать пиротехнические изделия. Соответствующее решение принял Оперативный штаб региона, сообщил в своем telegram-канале губернатор области Василий Голубев. Соответствующий указ глава региона планирует подписать 22 ноября.

«Есть пиротехнические изделия, которые мы не запрещаем: хлопушки, бенгальские огни. Фейерверки и все, что летает, мы временно ограничиваем»,— рассказал Василий Голубев в ходе заседания правительства.

Губернатор пояснил, что с предложением ограничить использование пиротехнических изделий в период проведения специальной военной операции к нему в социальных сетях неоднократно обращались жители Ростовской области.

О том, какие меры будут применяться к нарушителям введенных ограничений, губернатор пока не сообщил.

Анастасия Назарова

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