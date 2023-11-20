В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону прошли обыски 20 ноября

В Ростове-на-Дону утром 20 ноября проведены обыски в Ленинском районном суде. Оперативные мероприятия связаны с подозрениями в коррупции в отношении председателя суда и одного из судей, сообщил «Ъ-Юг» источник в правоохранительных органах.

Под подозрение попали глава инстанции Алексей Куделин и судья Владимир Худавердян, сообщает «Блокнот Ростов». Источник также подтвердил, что оперативные мероприятия отчасти связаны с делом бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой.

Ранее сообщалось, что обыски прошли в Советском районном суде Ростова.

Анастасия Назарова