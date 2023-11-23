Глава администрации Волгодонска Сергей Макаров подал в отставку
Глава администрации Волгодонска Сергей Макаров, занимавший свой пост с января 2022 года, подал заявление об увольнении. Об этом градоначальник сообщил в ходе своего ежегодного отчета перед горожанами 23 ноября. Его цитирует «Блокнот Волгодонск».
Фото: Telegram-канал Сергея Макарова
«Я сегодня направил заявление о прекращении полномочий главы администрации в городскую Думу. Надеюсь, что в ближайшее время будет назначено заседание, в ходе которого депутаты примут мою отставку. Решение окончательное и изменению не подлежит», — заявил Сергей Макаров в конце своего доклада.
Причины отставки градоначальник не назвал.