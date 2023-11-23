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Глава администрации Волгодонска Сергей Макаров подал в отставку

Глава администрации Волгодонска Сергей Макаров, занимавший свой пост с января 2022 года, подал заявление об увольнении. Об этом градоначальник сообщил в ходе своего ежегодного отчета перед горожанами 23 ноября. Его цитирует «Блокнот Волгодонск».

Фото: Telegram-канал Сергея Макарова

Фото: Telegram-канал Сергея Макарова

«Я сегодня направил заявление о прекращении полномочий главы администрации в городскую Думу. Надеюсь, что в ближайшее время будет назначено заседание, в ходе которого депутаты примут мою отставку. Решение окончательное и изменению не подлежит», — заявил Сергей Макаров в конце своего доклада.

Причины отставки градоначальник не назвал.

Анастасия Назарова

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