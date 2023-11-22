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Проект объединенной охранной зоны в Ростове-на-Дону будет утвержден в 2023 году

Проект объединенной охранной зоны, который необходим для сохранения облика исторического центра Ростова-на-Дону, будет утвержден до конца текущего года, сообщила в своем Telegram-канале председатель комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике Законодательного собрания Ростовской области Светлана Мананкина.

Фото: Telegram-канал Светланы Мананкиной

Фото: Telegram-канал Светланы Мананкиной

По словам депутата, документ был одобрен министерством культуры России и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, после чего будет утвержден. Проект был доработан с учетом замечаний экспертов и представителей общественности.

В новой версии документа увеличилось количество объектов культурного наследия с 459 до 500. Также в три раза выросло число ценных исторических ценных объектов — с 201 до 671. Для расширения перечня этих зданий была проведена работа специальной комиссии, которая проанализировала аварийные старинные дома в центре донской столицы.

«В результате девять из них получили статус выявленных ОКН, а 44 — определены Проектом как ценные объекты историко-градостроительной среды»,— написала Светлана Мананкина.

Также в новой редакции проекта была снижена максимальная высота новостроек в историческом центре. В более ранней версии максимальная допустимая высота составляла от 18 до 33 м. В новом проекте высота строений не может превышать 24 м, за исключением семи участков, где разрешено строительство объектов высотой до 30 м.

Кроме того в новой редакции проекта были изменены границы объединенной охранной зоны: были исключены некоторые кварталы Нахичевани, но добавились территории вдоль набережной, включая Театральный спуск. Увеличилось количество зон регулирования застройки с трех до пяти. Также были выделены специальные подзоны.

«Для каждой из них установлены разные требования в отношении предельной высоты зданий. Предусмотрены и другие архитектурно-планировочные ограничения, в том числе требования к расположению зданий, их силуэту, пластике фасадов, материалу и фактуре стен, цветовому решению»,— пояснила Светлана Мананкина.

Анастасия Назарова

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