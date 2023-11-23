Главные новости за 23 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Скончался раненый в Запорожской области журналист «России-24» Борис Максудов. Ранее он работал в программе «Факты» на телеканале «Кубань-24». Соболезнования в связи смертью Максудова выразил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

За сутки в Краснодаре выпала почти месячная норма осадков. В Анапе, Кореновском и Славянском районах в результате интенсивных осадков подтопило 91 придомовую территорию. В том числе вода зашла в семь домов.

Кроме того, в Староминском и Тихорецком районах ночью выпал снег. В муниципалитетах держатся минусовые температуры, на дороги вышла снегоуборочная техника.

Причиной массовой аварии в Тихорецком районе 22 ноября, в которую попали 15 автомобилей, произошла из-за необработанного от гололеда дорожного полотна на автотрассе «Кавказ».

В Павловском районе в ДТП погибли водитель и два пассажира «Лады». Машину занесло на обочину, а после на встречную полосу.

За первый день приема сообщений на «Прямую линию» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева поступило 844 вопроса.

На Кубани построят региональный центр медицинской реабилитации, который будет оказывать помощь участникам спецоперации. В 2024 году на эти цели направят 3,7 млрд руб.

В Новороссийске прогнозируют рост цен на хамсу из-за снижения вылова, обусловленного сильными штормами. Средняя стоимость продукта в городе достигает 380 руб. за 1 кг.

Жителя Сочи подозревают в убийстве бывшей супруги. Он пришел к ней домой и несколько раз ударил молотком на глазах у собственного сына.

Волгоградский областной суд изменил условный приговор бывшему судье Майкопского городского суда Павлу Агафонову на реальное лишение свободы.

На рынке труда Краснодарского края больше всего не хватает дворников. На одну вакансию приходится всего 0,8 резюме.

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