Прокуратура: массовая авария с 15 авто на Кубани произошла из-за гололеда

Причиной массовой аварии в Тихорецком районе 22 ноября, в которую попали 15 автомобилей, произошла из-за необработанного от гололеда из-за дорожного полотна на автотрассе «Кавказ». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

По результатам проверки ведомства выяснилось, что скользкая дорога не была вовремя обработана противогололедным средством. Лицам, ответственным за содержание автодороги на территории муниципалитета были внесены представления.

По данным правоохранительных органов, люди в ДТП не пострадали. Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль межрайонной прокуратуры.

Анастасия Донскова

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