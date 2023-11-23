На дорогах двух районов Кубани автодвижение осложнено выпавшим снегом

В Староминском и Тихорецком районах ночью выпал снег. В муниципалитетах держатся минусовые температуры, на дороги вышла снегоуборочная техника, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

«В нескольких районах нашего региона минусовая температура и выпадение осадков в виде снега. На дорогах возможен гололед»,— предупредили в ведомстве.

Водителей просят увеличивать дистанцию и выбирать безопасную скорость. Автомобилистов, не успевших сменить летнюю резину, просят не использовать машины.

В Староминском районе коммунальные службы всю ночь обрабатывали дороги песчано-солевой смесью. Утром 23 ноября в муниципалитете фиксируется температура воздуха -4, осадки прекратились. Расчистка проезжей части дороги продолжается.

В Тихорецком районе снег ложится на дороги с 4:00 мск. Как сообщил госинспектор дорожного надзора Госавтоинспекции Тихорецкого района капитан полиции Евгений Купин, на некоторых участках появился снежный накат, работает снегоуборочная техника.

Татьяна Ручкина

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