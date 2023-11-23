Умер раненный в Запорожье экс-журналист НТК Борис Максудов

Раненный в Запорожье журналист «России 24» Борис Максудов скончался, сообщил журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале. Ранее мужчина работал в программе «Факты» на «Кубань 24» (тогда «НТК»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Владимир Соловьев отметил, что военкор получил ранение 22 ноября в Запорожье во время съемок репортажа об украинских обстрелах. По словам тележурналиста, ВСУ ударили по группе российских журналистов беспилотниками.

«Это тяжелейшая утрата. Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Его преданность профессии, мужество и сила духа останутся достойным примером для всех, кто связал свою жизнь с журналистикой»,— выразил соболезнования глава Крыма Сергей Аксенов.

Татьяна Ручкина

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