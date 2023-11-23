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За день на «Прямую линию» губернатора Кубани поступило 844 вопроса

За первый день приема сообщений на «Прямую линию» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева поступило 844 вопроса. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

Большинство обращений — 466 — отправлено через чат-бот в Telegram. Еще 378 вопросов поступило по многоканальному телефону. Больше всего вопросов из расчета на 1 тыс. жителей поступает из Красноармейского района, Новороссийска, Анапы, Краснодара и Геленджика.

Почти половина (46%) обращений касаются сферы ЖКХ, 17% — транспорта и дорожного хозяйства, 12% — строительства и архитектуры, 5% — соцобеспечения. По 3% вопросов касаются сфер безопасности и обеспечения правопорядка, здравоохранения и экологии и природопользования.

«Прямая линия» Вениамина Кондратьева пройдет 4 декабря в прямом эфире телеканала «Кубань 24». Задать вопросы жители региона могут через чат-бот «Вопрос Кондратьеву» в Telegram или по многоканальному телефону 8(861)268-60-44.

Татьяна Ручкина

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