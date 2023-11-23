За сутки в Краснодаре выпала почти месячная норма осадков

За последние сутки в Краснодаре выпала почти месячная норма осадков, сообщил мэр Евгений Наумов в своем Telegram-канале. В городе устраняют последствия непогоды, откачивают воду с затопленных улиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

«Службы работают. Критическую ситуацию не допустили. Общественный транспорт работает в штатном режиме»,— сказал Евгений Наумов.

Мэр отметил, что откачать воду сразу со всех улиц невозможно, и попросил жителей отнестись к этому с пониманием. По его словам, водооткачивающая техника в первую очередь направляется в места, где нет сети ливневой канализации и пролегают маршруты общественного транспорта.

Утром 23 ноября в Краснодаре после дождя, не прекращающегося почти сутки, оказалась в воде улица Московская. В связи с этим движение по ней было перекрыто. К 10:00, по данным МЦУ города, последствия непогоды устранили и сняли ограничения.

Татьяна Ручкина

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