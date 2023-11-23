В Новороссийске прогнозируют рост цен на хамсу из-за штормов

В Новороссийске прогнозируют рост цен на хамсу из-за снижения вылова, обусловленного сильными штормами. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт администрации Новороссийска Фото: Официальный сайт администрации Новороссийска

Средняя стоимость продукта в городе достигает 380 руб. за 1 кг. Глава рыбодобывающей компании Юрий Атанов отметил, что из-за длительного простоя цены могут вырасти до 500 руб. за 1 кг хамсы.

«С начала путины, с 20 октября, мы были в море всего лишь пять дней и ловили всего по пять тонн рыбы. Экономическая ситуация в рыбопромысловом флоте катастрофическая»,— цитирует издание заявление господина Атанова.

Синоптики прогнозируют штормовую погоду на ближайшие 10 дней. Однако непогода — не единственная причина снижения улова. Юрий Атанов отмечает, что промысел большими океаническими судами существенно снижает популяцию черноморской рыбы. Влияние на численность промысловых биоресурсов в Черном море, по мнению специалиста, также может оказывать загрязнение вод канализационными стоками и перелов. В частности, отмечено снижение численности кефали, саргана и ставриды.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram