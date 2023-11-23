Жителя Сочи подозревают в убийстве бывшей супруги на глазах у сына

Жителя Сочи подозревают в убийстве бывшей супруги. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, утром 23 ноября подозреваемый приехал домой к бывшей жене. Квартиру в доме на улице Альпийской, в которой женщина проживала с сыном, злоумышленник открыл собственным ключом. При себе у подозреваемого был молоток. Встретив бывшую жену, фигурант ударил ее несколько раз молотком по голове и телу, после чего нанес пострадавшей ножевые ранения.

«В результате причиненных травм потерпевшая скончалась на месте. В момент преступления в квартире находился малолетний сын подозреваемого, он не пострадал»,— говорится в сообщении.

После преступления злоумышленник вышел в подъезд и попытался покончить с собой, но у него ничего не получилось. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по п. «д», ч.2, ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). К настоящему времени подозреваемого задержали и доставили к следователю для допроса. По делу назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Анастасия Донскова

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