В Павловском районе в ДТП погибли водитель и два пассажира «Лады»

На 2 км + 300 м федеральной автодороги «Кавказ» при столкновении двух машин погибли два человека. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, позже в больнице скончался еще один пассажир.

«Лада Калина» двигалась в сторону Ростова. Машину занесло на обочину, а после на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с «Мерседесом» с полуприцепом. Предварительной причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным дорожным и погодным условиям.

В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажирка «Лады». Еще одного пассажира госпитализировали в Павловскую ЦРБ, но через некоторое время он скончался. Личности погибших устанавливаются.

Татьяна Ручкина

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