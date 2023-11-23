Число подтопленных дворов на Кубани увеличилось до 91

В Анапе, Кореновском и Славянском районах в результате интенсивных осадков подтопило 91 придомовую территорию. В том числе вода зашла в семь домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В муниципалитетах работает водооткачивающая техника. Всего к ликвидации последствий непогоды привлечено 158 человек и 86 единиц техники.

По данным «Кубань-Спас», в Анапе спасатели уже откачали воду из затопленных дворов. На участках, находящихся в низине, также затопило первые этажи. Устранение последствий непогоды затянулось из-за постоянного прибывания воды. С такой же ситуацией столкнулись спасатели Тимашевского и Кореновского АСО.

В Тихорецке и Приморско-Ахтарске из-за налипания снега упали деревья. Спасатели всю ночь устраняли последствия непогоды.

Усиление ветра до 16 м/с фиксировалось в Анапе, Геленджике и Туапсинском районе. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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