В Краснодарском крае зафиксировали дефицит дворников

На рынке труда Краснодарского края больше всего не хватает дворников. Как сообщается в исследовании hh.ru, на одну вакансию приходится всего 0,8 резюме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По данным службы исследований hh.ru, 47% жителей Кубани считают работу в сфере ЖКХ самой непрестижной. Поэтому профессия дворника вошла в топ-3 наименее популярных.

Нежелание работать дворниками связано в том числе и с низкими зарплатами. В 2023 году диапазон заработка работающих в этой сфере, по данным сервиса «Люди в цифрах», составил 20,5–35 тыс. руб. Соискатели, которые раньше рассматривали работу дворниками, в том числе в качестве подработки, сейчас выбирают более высокооплачиваемые вакансии курьеров, комплектовщиков и разнорабочих на производстве. При этом такие вакансии часто размещают крупные компании, которые предоставляют расширенный соцпакет, комнаты для отдыха, спецодежду и прочие бонусы.

Количество иностранцев, которые могли работать в сфере ЖКХ, снизилось в целом по России из-за курса рубля, отмечают в пресс-службе сервиса. При этом гастарбайтеры чаще стали выбирать работу в ритейле, такси и на производствах.

Татьяна Ручкина

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