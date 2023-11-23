Глава Кубани выразил соболезнования в связи со смертью военкора Бориса Максудова

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи со смертью военного журналиста «России 24» Бориса Максудова. Слова главы региона публикует пресс-служба администрации края.

«Жители региона знают и помнят его по ярким репортажам и острым сюжетам во время работы на краевом телевидении. Смелость суждений, открытость, стремление быть в центре происходящего, вдумчивый подход к любым темам стали его неизменным, узнаваемым стилем»,— отметил господин Кондратьев.

Карьера Бориса Максудова начиналась в ГТРК «Сочи». Позже он стал собкором «Нового Телевидения Кубани» в Сочи и Краснодаре. После стал военкором телеканала «Россия 24». В зоне СВО Борис Максудов работал с февраля 2022 года.

22 ноября 2023 года военкор получил осколочные ранения во время подготовки материалов об обстрелах населенных пунктов Запорожской области. У него осталась несовершеннолетняя дочь.

Соболезнования близким погибшего журналиста также выразили глава Крыма Сергей Аксенов, мэр Сочи Алексей Копайгородский, вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Татьяна Ручкина

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