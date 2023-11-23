На Кубани построят центр реабилитации для участников СВО за 4 млрд рублей

На Кубани идет строительство регионального центра медицинской реабилитации, который будет оказывать помощь участникам спецоперации. По данным администрации Краснодарского края, в 2024 году на эти цели направят 3,7 млрд руб.

Учреждение будет рассчитано на 500 коек. Специализация центра — восстановление здоровья пациентов после аварий и инсультов.

Еще 950 млн руб. краевые власти направят на реконструкцию лечебного корпуса в станице Тбилисской, 900 млн руб. — на обновление корпуса краевой клинической больницы имени Очаповского в Краснодаре.

«На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в 2024 году заложили 11 миллиардов рублей. В этом нуждаются жители во всех муниципалитетах края»,— отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В настоящее время в Краснодарском крае строят 20 поликлиник. В 2024 году на строительство еще 12 учреждений направят 5,3 млрд руб.

Анастасия Донскова

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