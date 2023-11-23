Нижегородские депутаты попросят 60 млн рублей на организацию двух слипов

Комитет по экологии нижегородского заксобрания подготовил поправку в бюджет 2024 года о выделении 60 млн руб. на пилотный проект по строительству в Нижнем Новгороде двух слипов для спуска катеров и моторных лодок.

Председатель комитета Владислав Атмахов напомнил, что планы по созданию возникли еще до пандемии, но потом работа над проектом заглохла. Теперь ее надо возобновить, тем более, что губернатор понимает важность этого вопроса для владельцев моторных лодок. Их за спуск на воду в не оборудованных для этого местах штрафуют многие надзорные органы и службы, заметил депутат.

Председатель комитета по транспорту Владимир Солдатенков добавил, что важно строить не только слипы, но и подъездные дороги к ним, и затем нормально содержать эту инфраструктуру. Два комитета заксобрания решили поддержать эту поправку при рассмотрении проект бюджета Нижегородской области.

Ранее губернатор просил владельцев яхт-клуба «Лето» построить нижегородцам слип для спуска лодок на Гребном канале, на берегу полуострова Печерские пески.

Иван Сергеев