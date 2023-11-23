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Глава Самарской области Дмитрий Азаров снова отправился в Москву

Глава Самарской области Дмитрий Азаров снова отправился в Москву. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в региональном правительстве.

Цель поездки губернатора в столицу пока неизвестна. Официально об этом не сообщается.

Во вторник, 14 ноября, после ареста бывших временно исполняющих обязанности первого вице-губернатора – председателя правительства Виктора Кудряшова и министра строительства региона Михаила Асеева Дмитрий Азаров отправился в Москву. По данным «Ъ-Волга», всю прошлую неделю господин Азаров пытался встретиться с первыми руководителями администрации президента, вероятно, пытаясь разрешить управленческий и политический кризис в регионе.

В воскресенье, 19 ноября, Дмитрий Азаров отправился из Москвы в Снежное, подшефный Самарской области город в Донецкой народной республике. Собеседник в правительстве региона предполагал, что губернатор таким образом пытался сгладить имиджевые потери. В понедельник, 20 ноября, Дмитрий Азаров находился в Самаре.

Бывший врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев Михаил Асеев был задержан вместе с бывшим врио главы правительства Самарской области Виктором Кудряшовым 14 ноября по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ст. 286 УК РФ). Им инкриминируются махинации с бюджетными средствами при строительстве двух станций метров Самаре.

Виктор Кудряшов не признается в содеянном. Михаил Асеев не отрицает своей вины и активно сотрудничает со следствием. В конце минувшей недели прокуратура Самарской области утвердила досудебное соглашение между чиновником и областным ГСУ ГУ МВД. С 16 ноября и до последнего времени Михаил Асеев содержался в СИЗО. С 22 ноября его поместили под домашний арест. Виктор Кудряшов помещен под арест до 12 января.

Евгений Чернов

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