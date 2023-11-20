Глава Самарской области продолжает находиться за пределами региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, уехавший в Москву во вторник вечером, не вернулся обратно в регион. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в региональном правительстве.

В воскресенье Дмитрий Азаров отправился из Москвы в Снежное, подшефный Самарской области город в Луганской народной республике. Собеседник в правительстве региона предполагает, что губернатор таким образом пытается сгладить имиджевые потери после ареста бывших временно исполняющих обязанности первого вице-губернатора – председателя правительства Виктора Кудряшова и министра строительства региона Михаила Асеева.

По данным «Ъ-Волга», всю прошлую неделю господин Азаров пытался встретиться с первыми руководителями администрации президента, вероятно, пытаясь разрешить управленческий и политический кризис в регионе. Источники «Ъ-Волга» в правительстве Самарской области сообщают, что итоги переговоров с администрацией президента «нельзя назвать успешными».

Пока непонятно, кто исполняет обязанности губернатора в отсутствие первого лица региона. Формально обязанности главы Самарской области исполняет врио заместителя руководителя правительства Самарской области Наталья Катина, однако официально об этом правительственные ресурсы не сообщают. Пока непонятно, кто фактически руководит регионом в отсутствие Дмитрия Азарова.

Бывший первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и бывший врио министра строительства региона Михаил Асеев были задержаны 14 ноября. Решением суда они арестованы до 12 января 2024 года и 20 декабря 2023 года соответственно. Оба чиновника подозреваются в махинациях при строительстве двух станций метро в Самаре.

Уголовное дело в отношении Виктора Кудряшова и Михаила Асеева расследует ГУ МВД по Самарской области. Оперативное сопровождение по нему осуществляет центральный аппарат ФСБ России.

Михаил Асеев не отрицает свою вину, Виктор Кудряшов ее не признает, считает дело сфабрикованным и направленным на дестабилизацию политической ситуации в регионе и против губернатора Дмитрия Азарова.

Прокуратура Самарской области утвердила досудебное соглашение между Михаилом Асеевым и областным ГСУ ГУ МВД в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Следствие будет ходатайствовать об изменении меры пресечения чиновнику на более мягкую. Сейчас врио министра строительства Самарской области сотрудничает со следствием и дает показания.

Евгений Чернов