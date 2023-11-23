Диспансеризация в 2023 и 2024 годах: что в нее входит и как пройти

Диспансеризация — комплексное медицинское обследование, которое проводится для оценки общего состояния здоровья человека. Ее можно пройти по полису ОМС. Начиная с 18 лет диспансеризацию рекомендуется проходить один раз в три года, даже если явных проблем со здоровьем не наблюдается. Кому положена диспансеризация в 2023 и 2024 годах и как ее пройти — в справке «Ъ».

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Какие годы попадают

В текущем 2023 году пройти диспансеризацию могут граждане, которые появились на свет в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годах. В следующем профилактические осмотры положены тем, кто родился в 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах. Также диспансеризацию в 2024 году пройдут те, кто появился на свет в 2006, 2003, 2000 годах.

Если человек не нашел свой год рождения в текущем году, он может пройти профилактический медосмотр в поликлинике, к которой прикреплен. Но он предполагает меньше исследований.

Всем россиянам, возраст которых составляет от 40 лет и старше, рекомендовано проходить диспансеризацию по ОМС ежегодно.

Какие обследования входят

Программа диспансеризации направлена на две основные задачи. Первая — это раннее выявление болезней системы кровообращения. В первую очередь речь об ишемической болезни сердца, болезнях легких, злокачественных новообразованиях, сахарном диабете. Вторая задача заключается в том, чтобы как можно раньше выявить эти заболевания и скорректировать основные факторы риска их развития.

Список обследований, которые можно пройти в рамках диспансеризации, почти одинаков как для женщин, так и для мужчин. Перечень может меняться в зависимости от возраста пациента или, к примеру, вследствие перенесенных ранее заболеваний (так, после COVID-19 можно обнаружить в программе диспансеризации некоторые дополнительные процедуры).

Первым человека примет и осмотрит терапевт. Он же выдаст маршрутный лист. В нем будет указано, каких еще врачей нужно посетить, какие обследования пройти.

Диспансеризация проводится в два этапа. Для россиян в возрасте от 18 до 39 лет первый состоит из:

анкетирования, вопросов по образу жизни и рискам;

расчета индекса массы тела;

измерения артериального давления;

анализа крови на общий холестерин;

анализа крови на глюкозу;

определения сердечно-сосудистого риска по специальной шкале;

флюорографии;

ЭКГ (выполняется в покое во время первого прохождения осмотра, а затем — ежегодно после достижения 35-летнего возраста);

измерения внутриглазного давления (проводится в первый раз, а также после 40 лет — каждый год);

осмотра кожи и слизистой рта, пальпации щитовидной железы и лимфоузлов для выявления возможных новообразований.

Для граждан от 40 лет данный список дополняется:

определением абсолютного сердечно-сосудистого риска;

общим анализом крови;

несколькими видами онкоскринингов. В эту группу входят анализ кала на скрытую кровь (проводится у пациентов раз в два года или ежегодно для своевременного обнаружения колоректального рака), эзофагогастродуоденоскопия (входит в программу диспансеризации для россиян старше 45 лет). Для женщин в возрасте 40–75 лет каждые два года есть возможность пройти маммографию (важно для профилактики рака молочной железы), а мужчинам в 45, 50, 55 и 60 лет, а также в 64 года рекомендуется сдавать анализы на выявление рака предстательной железы.

Для перенесших COVID-19 есть несколько особых пунктов в программе диспансеризации. Для них перечень стандартных обследований дополнен:

измерением сатурации;

тестом с шестиминутной ходьбой;

спирометрией;

общим и биохимическим анализами крови, а также исследованием, которое помогает выявить склонность к тромбообразованию;

рентгенографией органов грудной клетки.

Если на первом этапе обнаружатся риски, врач выдаст направления на углубленные обследования. На втором этапе он может назначить консультации узких специалистов (например, офтальмолога, если повышено внутриглазное давление, колопроктолога для пациентов старше 40 лет), сканирование брахиоцефальных артерий у мужчин с 45 до 72 лет и женщин с 54 до 72 лет, колоноскопию, компьютерную томографию легких, спирометрию, дополнительные анализы крови.

Каждое обследование положено только при конкретных показаниях, которые перечислены в пункте 18 приказа Минздрава РФ.

С 2024 года в состав профилактических мероприятий впервые может войти обследование на антитела к гепатиту С. Пройти скрининг бесплатно раз в десять лет смогут все россияне старше 25 лет. Приказ об этом Минздрав опубликовал для общественного обсуждения.

Каждому прошедшему диспансеризацию выдается паспорт здоровья, в который вносятся заключения и рекомендации по результатам обследований. Врач устанавливает группу здоровья пациента:

I группа. Сюда относят людей без каких-либо хронических заболеваний.

II группа. Это люди, которые на данный момент не страдают от каких-либо хронических заболеваний, но находятся в зоне повышенного риска.

III группа. Это люди, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями, которым необходимо постоянное диспансерное наблюдение и медицинская помощь.

Как записаться

Для прохождения диспансеризации необходима предварительная запись. Исключение — диспансеризация в павильонах «Здоровая Москва» в парках Москвы: здесь услугу оказывают без записи по живой очереди.

Записаться на осмотр можно как в регистратуре выбранного медучреждения, так и через портал «Госуслуги». Гражданам также могут приходить уведомления о том, что в этом году они имеют право пройти диспансеризацию (например, в личном кабинете на портале государственных услуг).

В отдельных регионах могут действовать территориальные ресурсы, которые также позволяют гражданам дистанционно записаться на прием к врачу для прохождения диспансеризации. Например, жители Москвы для этого могут воспользоваться сайтом mos.ru или порталом «ЕМИАС.Инфо».

Для прохождения диспансеризации потребуется документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), а также полис ОМС.

Можно ли отпроситься с работы

Согласно законодательству, работодатель обязан обеспечивать условия для прохождения персоналом диспансеризации и медосмотров. Работники имеют право на освобождение от работы на один рабочий день с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Для того чтобы «отпроситься» у руководителя и пройти медосмотр, гражданин должен написать письменное заявление.

Можно ли отказаться от диспансеризации

Диспансеризацию проходят в добровольном порядке. Каждый человек имеет право отказаться от медосмотра полностью или частично (например, пройти одно или несколько обследований, исключив при этом остальные).

Для представителей некоторых профессий диспансеризация обязательна, например: