Глава ФНС объяснил возникновение налоговых претензий к блогерам

Основной проблемой блогеров, из-за которой к ним появились претензии об уплате налогов, стал быстрый рост их бизнеса. Об этом руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сказал в интервью РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«С моей точки зрения, одна из существенных проблем — это проблема быстрого роста. Ребята быстро выросли, и росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией»,— сказал господин Егоров.

Он добавил, что в случае с блогерами проводили стандартные проверки, так как «это не самые крупные отрасли». Политических причин для их начала, по словам главы ФНС, не было.

Даниил Егоров отметил, что блогеры — такие же налогоплательщики, которые формируют экономику, и относиться к ним пренебрежительно «в корне неверно». Однако некоторые из них, по его словам, «искажают налоговую базу» и «продолжают противодействовать».

В начале 2023 года, 16 марта, Савеловский суд назначил Валерии Чекалиной (Лерчек) запрет определенных действий по обвинению в неуплате налогов на 311 млн руб. 27 апреля задержали блогера Елену Блиновскую из-за уклонения от налогов почти на 1 млрд руб. 4 ноября в Москве арестовали блогера Аяза Шабутдинова, ему предъявили обвинения по восьми эпизодам уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Решение суда он назвал нездоровым сигналом для бизнеса.

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Петр Бузлаев