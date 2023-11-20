Жители Сосьвы обратились к Путину в защиту обвиняемого в возгорании поселка

Жители свердловского поселка Сосьва, который весной пострадал от крупного пожара, обратились к президенту РФ Владимиру Путину в защиту управляющего местной лесопилкой Газанфара Мамедова, обвиняемого в масштабном пожаре. Об этом "Ъ-Урал" сообщил его адвокат Алексей Зорин.

Сосьвинцы считают Газанфара Мамедова невиновным в пожаре, а его арест — слишком суровой мерой пресечения. Жители поселка заявили, что следствие ведется необъективно, из-за чего необходим контроль президента.

«Следователь вместо того, чтобы устанавливать и привлекать истинных виновников, приносит в суд ложные документы, о том, что потерпевшие уведомлены о суде, чтобы на подольше оставить Мамедова в тюрьме, и чтобы всю вину в итоге возложить на него», — говорится в письменном обращении.

Жители Сосьвы рассказали, что один дом в поселке в день пожара загорелся самостоятельно, еще до того, как огонь перешел из леса на поселок. Они предположили, что если бы администрация поселка «не закрывала глаза на незаконную утилизацию отходов Дитковским», то пожара бы не случилось.

Напомним, ранее жители Сосьвы записали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину и к генпрокурору Игорю Краснову. Тогда они просили изменить меру пресечения Газанфару Мамедову.

Обвиняемых в возгорании специалиста по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» Вячеслава Алексеева и управляющего пилорамой, с которой, предположительно, начался пожар, Газанфара Мамедова суд заключил под стражу 29 апреля и оставил там до 26 января.

Последний обвиняется по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Пожар в Сосьве начался 25 апреля, а потушить его удалось спустя несколько дней. Площадь возгорания достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента дома потеряли более 400 человек. Для ликвидации ЧС в Сосьве из резервного фонда регионального правительства было выделено 96 млн руб., из них более 70 млн руб. пошли на оказание финансовой поддержки граждан. После инцидента мэр Сосьвы Геннадий Макаров написал заявление о досрочном сложении полномочий.

В Сосьве уже возвели многоквартирный дом на 65 квартир, 54 из которых предназначены для погорельцев. В каждой из них установлены сантехника, бойлеры, электрические плиты. Во дворе — детская площадка. Также в Сосьве возвели 32 индивидуальных дома для погорельцев. В среду, 27 сентября, губернатор Куйвашев вручал жителям поселка ключи от нового жилья. Пострадавшим от природных пожаров жителям Сосьвы и Таежного выплатили почти 65 млн руб. материальной помощи.

Виталий Красиков

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