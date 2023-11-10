Свердловский облсуд оставил под стражей обвиняемого в крупном пожаре в Сосьве

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты управляющего лесопилки Сосьвы Газанфара Мамедова, с которой, предположительно, начался крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе облсуда, решение Ленинского районного суда Екатеринбурга остается в силе — обвиняемый останется под стражей до 26 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лесопилка после крупного пожара в поселке Сосьва

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Лесопилка после крупного пожара в поселке Сосьва

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пожар в Сосьве начался 25 апреля, а потушить его удалось спустя несколько дней. Площадь возгорания достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента дома потеряли более 400 человек. Для ликвидации ЧС в Сосьве из резервного фонда регионального правительства было выделено 96 млн руб., из них более 70 млн руб. пошли на оказание финансовой поддержки граждан. После инцидента мэр Сосьвы Геннадий Макаров написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Уже 29 апреля суд заключил под стражу фигурантов уголовного дела о мощном пожаре. Обвиняемыми по делу выступают специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» Вячеслав Алексеев и управляющий пилорамой, с которой, предположительно, начался пожар, Газанфар Мамедов.

Газанфар Мамедов обвиняется по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Напомним, ранее жители Сосьвы записали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину и к генпрокурору Игорю Краснову. Они просили изменить меру пресечения Газанфару Мамедову. «В настоящий момент многочисленные свидетели указывают, что огонь к лесопилке Мамедова пришел из леса, а до этого свидетели видели, что другой хозяин лесопилки сжигал свои отходы лесопиления за несколько часов до пожара»,— рассказал тогда «Ъ-Урал» адвокат господина Мамедова Алексей Зорин.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте