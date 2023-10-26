Жители пострадавшей от пожаров Сосьвы записали видеообращение к главе СКР и генпрокурору

Жители свердловского поселка Сосьва, который весной пострадал от крупного пожара, записали видеообращение к главе СКР Александру Бастрыкину и к генпрокурору Игорю Краснову. Они просят изменить меру пресечения управляющему местной лесопилки Газанфару Мамедову. Обращение на своей странице «ВКонтакте» опубликовала местная жительница Татьяна Коркунова.

Напомним, пожар в Сосьве начался 25 апреля, а потушить его удалось спустя несколько дней. Площадь возгорания достигала 9 тыс. кв. м. В результате инцидента дома потеряли более 400 человек. Для ликвидации ЧС в Сосьве из резервного фонда регионального правительства было выделено 96 млн руб., из них более 70 млн руб. пошли на оказание финансовой поддержки граждан. После инцидента мэр Сосьвы Геннадий Макаров написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Уже 29 апреля суд заключил под стражу фигурантов уголовного дела о мощном пожаре. Обвиняемыми по делу выступают специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» Вячеслав Алексеев и управляющий пилорамой, с которой, предположительно, начался пожар, Газанфар Мамедов.

Чиновнику инкриминируют халатность, повлекшую гибель двух человек, особо крупный ущерб и существенное нарушение прав граждан и организации (ч. 3 ст. 293 УК РФ), а также нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Управляющего пилорамой же обвиняют по ч. 3 ст. 219 УК РФ и ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности).

«В августе 2023 были изготовлены первоначальные экспертизы, которые установили, что Мамедов к пожару возле ЛИУ № 23 ГУФСИН не имеет отношения. Кроме того, фактические данные и собранные стороной защиты доказательства свидетельствуют, что пожар из-за которого сгорела вторая половина поселка и погибли люди, является самостоятельным очагом возгорания»,— сообщил «Ъ-Урал» адвокат Газанфара Мамедова Алексей Зорин. Также он добавил, что с целью проверки этих данных в сентябре следователи назначили дополнительную экспертизу, к которой приступят не раньше декабря.

«В настоящий момент многочисленные свидетели указывают, что огонь к лесопилке Мамедова пришел из леса, а до этого свидетели видели, что другой хозяин лесопилки сжигал свои отходы лесопиления за несколько часов до пожара»,— рассказал адвокат Зорин.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 24 октября удовлетворил ходатайство следователя о продлении Газанфару Мамедову содержания под стражей до 26 января.

По словам Алексея Зорина, в сентябре по уголовному делу было привлечено еще четыре сотрудника администрации Сосьвы, включая бывшего главу Геннадия Макарова, обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 293 УК РФ, он находится под подпиской о невыезде.

Полина Хабарова

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