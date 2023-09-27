Жителям свердловских поселков, пострадавших от пожаров, выплатили 65 млн рублей

Пострадавшим от природных пожаров жителям свердловских поселков Сосьва и Таежный выплатили почти 65 млн руб. материальной помощи. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, 48,3 млн руб. поступили из регионального бюджета. 4,9 млн руб. направлены из муниципальных бюджетов, 14,6 млн руб. перечислил ГУФСИН, 1,2 млн руб. выделили «Россети Урал».

Напомним, в результате пожара в поселке Сосьва, который произошел в конце апреля, около 400 человек остались без жилья, двое погибли. Общая площадь пожара составила 9 тыс. кв. м, уничтожено около сотни домов, лечебно-исправительное учреждение №23. В поселке Таежный сгорели 26 жилых домов, где проживали 47 человек, в том числе девять детей.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в поселениях было начато возведение новых домов и восстановление инфраструктуры после пожара. Первые ключи от новых домов жителям Сосьвы глава региона вручил еще в июле. По поручению президента Владимира Путина сгоревшее ЛИУ-23 также будет восстановлено. Стоимость возведения оценивается в 2,1 млрд руб.

В Сосьве уже возвели многоквартирный дом на 65 квартир, 54 из которых предназначены для погорельцев. В каждой из них установлены сантехника, бойлеры, электрические плиты. Во дворе — детская площадка. Также в Сосьве возвели 32 индивидуальных дома для погорельцев. В среду, 27 сентября, губернатор Куйвашев вручал жителям поселка ключи от нового жилья.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте