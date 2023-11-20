Ушла эпоха

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с июля 1997 года. Последний раз был избран губернатором в 2015 году. В апреле 2018 года чиновник обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением о досрочной отставке по собственному желанию. В том же месяце стал депутатом парламента Кузбасса, позднее избрался его спикером. После истечения срока полномочий парламента в сентябре 2018 года Аман Тулеев возглавил Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, созданный в 2002 году по его же инициативе.