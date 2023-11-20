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Ушла эпоха

Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область с июля 1997 года. Последний раз был избран губернатором в 2015 году. В апреле 2018 года чиновник обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением о досрочной отставке по собственному желанию. В том же месяце стал депутатом парламента Кузбасса, позднее избрался его спикером. После истечения срока полномочий парламента в сентябре 2018 года Аман Тулеев возглавил Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, созданный в 2002 году по его же инициативе.

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2000 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на заседании Совета Федерации

2000 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на заседании Совета Федерации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2002 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время подписания договора с губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым в аэропорту «Пулково»

2002 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время подписания договора с губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым в аэропорту «Пулково»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

2003 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время заседания Государственного совета в Кремлевском дворце

2003 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время заседания Государственного совета в Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2004 год. Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов (слева) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа) перед началом заседания Государственного совета России. Заседание прошло в Александровском зале Большого Кремлевского дворца

2004 год. Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов (слева) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа) перед началом заседания Государственного совета России. Заседание прошло в Александровском зале Большого Кремлевского дворца

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

2004 год. Аман Тулеев выходит из кабинета директора шахты «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области

2004 год. Аман Тулеев выходит из кабинета директора шахты «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский  /  купить фото

2005 год. Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа) во время встречи в президентской резиденции «Бочаров Ручей»

2005 год. Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа) во время встречи в президентской резиденции «Бочаров Ручей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2005 год. Пожилая женщина и портрет Амана Тулеева в коридоре Дома престарелых в Кемеровской области

2005 год. Пожилая женщина и портрет Амана Тулеева в коридоре Дома престарелых в Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Арсений Несходимов  /  купить фото

2006 год. Первый заместитель председателя Правительства России Дмитрий Медведев (слева), губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа)

2006 год. Первый заместитель председателя Правительства России Дмитрий Медведев (слева), губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Егор Елагин

2007 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на празднике урожая в Кемеровской области

2007 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на празднике урожая в Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

2007 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (слева) во время пресс-конференции в штабе по ликвидации последствий взрыва метана на шахте «Юбилейная»

2007 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (слева) во время пресс-конференции в штабе по ликвидации последствий взрыва метана на шахте «Юбилейная»

Фото: Егор Чувальский/Коммерсантъ

2008 год. Первый заместитель премьера Российской Федерации Игорь Шувалов (справа) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (слева) на открытии города-спутника Лесная Поляна

2008 год. Первый заместитель премьера Российской Федерации Игорь Шувалов (справа) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (слева) на открытии города-спутника Лесная Поляна

Фото: Коммерсантъ / Дарья Кузнецова

2008 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (слева), генеральный директор ОАО «Мечел» Игорь Зюзин (справа) дают комментарии прессе на шахте им. Ленина

2008 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (слева), генеральный директор ОАО «Мечел» Игорь Зюзин (справа) дают комментарии прессе на шахте им. Ленина

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мальцев

2009 год. Председатель правительства России Владимир Путин (слева) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа) во время посещения ОАО «Шахта Полосухинская»

2009 год. Председатель правительства России Владимир Путин (слева) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа) во время посещения ОАО «Шахта Полосухинская»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2010 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на встрече с переселенными жильцами из ветхих квартир

2010 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на встрече с переселенными жильцами из ветхих квартир

Фото: Коммерсантъ / Ефим Крепыш  /  купить фото

2010 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на «Юргинском ферросплавном заводе» (филиал ОАО «Кузнецкие ферросплавы»)

2010 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на «Юргинском ферросплавном заводе» (филиал ОАО «Кузнецкие ферросплавы»)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков

2011 год. Футболист Андрей Аршавин (слева) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа) во время товарищеского футбольного матча между командами Андрея Аршавина и Николая Валуева в Кемерово

2011 год. Футболист Андрей Аршавин (слева) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа) во время товарищеского футбольного матча между командами Андрея Аршавина и Николая Валуева в Кемерово

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков  /  купить фото

2012 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (слева) и председатель правительства России Дмитрий Медведев (справа) перед началом спуска в угольную шахту «Листвяжная»

2012 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (слева) и председатель правительства России Дмитрий Медведев (справа) перед началом спуска в угольную шахту «Листвяжная»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2012 год. Депутат Государственной думы от Кемеровской области Николай Валуев (первый слева), президент холдинговой компании «Сибирский деловой союз«» (СДС) Михаил Федяев (второй слева), депутат Государственной думы от Кемеровской области Павел Федяев (второй справа) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (первый справа)

2012 год. Депутат Государственной думы от Кемеровской области Николай Валуев (первый слева), президент холдинговой компании «Сибирский деловой союз«» (СДС) Михаил Федяев (второй слева), депутат Государственной думы от Кемеровской области Павел Федяев (второй справа) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (первый справа)

Фото: Коммерсантъ / Ефим Крепыш

2013 год. Президент России Владимир Путин (справа) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (слева) во время неформальной встречи с шахтерами Кемеровской области и родственниками горняков, погибших в результате взрывов на шахте «Распадская» в 2010 году

2013 год. Президент России Владимир Путин (справа) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (слева) во время неформальной встречи с шахтерами Кемеровской области и родственниками горняков, погибших в результате взрывов на шахте «Распадская» в 2010 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2014 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перед началом заседания Государственного совета России в Большом Кремлевском дворце

2014 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перед началом заседания Государственного совета России в Большом Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2014 год. Врио губернатора Красноярского края Виктор Толоконский (слева) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа) перед началом официального представления нового полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округ в Новосибирске

2014 год. Врио губернатора Красноярского края Виктор Толоконский (слева) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа) перед началом официального представления нового полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округ в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Кухмарь

2015 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (на втором плане в центре) на месте аварии на разрезе «Черниговский» в результате которой три человека оказались под завалам

2015 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (на втором плане в центре) на месте аварии на разрезе «Черниговский» в результате которой три человека оказались под завалам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Белкин

2015 год. Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Сочи. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перед началом встречи президента России Владимира Путина с вновь избранными главами регионов, в резиденции «Бочаров ручей»

2015 год. Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Сочи. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перед началом встречи президента России Владимира Путина с вновь избранными главами регионов, в резиденции «Бочаров ручей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2016 год. Аман Тулеев и губернатор Кировской области Никита Белых перед началом заседания Государственного совета

2016 год. Аман Тулеев и губернатор Кировской области Никита Белых перед началом заседания Государственного совета

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2018 год. Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев на последнем заседании Совета перед началом каникул

2018 год. Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев на последнем заседании Совета перед началом каникул

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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2000 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на заседании Совета Федерации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2002 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время подписания договора с губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым в аэропорту «Пулково»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

2003 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во время заседания Государственного совета в Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2004 год. Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов (слева) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа) перед началом заседания Государственного совета России. Заседание прошло в Александровском зале Большого Кремлевского дворца

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

2004 год. Аман Тулеев выходит из кабинета директора шахты «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Валерий Титиевский  /  купить фото

2005 год. Президент России Владимир Путин (слева) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа) во время встречи в президентской резиденции «Бочаров Ручей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2005 год. Пожилая женщина и портрет Амана Тулеева в коридоре Дома престарелых в Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Арсений Несходимов  /  купить фото

2006 год. Первый заместитель председателя Правительства России Дмитрий Медведев (слева), губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Егор Елагин

2007 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на празднике урожая в Кемеровской области

Фото: Коммерсантъ / Сергей Гавриленко  /  купить фото

2007 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (слева) во время пресс-конференции в штабе по ликвидации последствий взрыва метана на шахте «Юбилейная»

Фото: Егор Чувальский/Коммерсантъ

2008 год. Первый заместитель премьера Российской Федерации Игорь Шувалов (справа) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (слева) на открытии города-спутника Лесная Поляна

Фото: Коммерсантъ / Дарья Кузнецова

2008 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (слева), генеральный директор ОАО «Мечел» Игорь Зюзин (справа) дают комментарии прессе на шахте им. Ленина

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мальцев

2009 год. Председатель правительства России Владимир Путин (слева) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа) во время посещения ОАО «Шахта Полосухинская»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2010 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на встрече с переселенными жильцами из ветхих квартир

Фото: Коммерсантъ / Ефим Крепыш  /  купить фото

2010 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на «Юргинском ферросплавном заводе» (филиал ОАО «Кузнецкие ферросплавы»)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков

2011 год. Футболист Андрей Аршавин (слева) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа) во время товарищеского футбольного матча между командами Андрея Аршавина и Николая Валуева в Кемерово

Фото: Коммерсантъ / Евгений Курсков  /  купить фото

2012 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (слева) и председатель правительства России Дмитрий Медведев (справа) перед началом спуска в угольную шахту «Листвяжная»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2012 год. Депутат Государственной думы от Кемеровской области Николай Валуев (первый слева), президент холдинговой компании «Сибирский деловой союз«» (СДС) Михаил Федяев (второй слева), депутат Государственной думы от Кемеровской области Павел Федяев (второй справа) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (первый справа)

Фото: Коммерсантъ / Ефим Крепыш

2013 год. Президент России Владимир Путин (справа) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (слева) во время неформальной встречи с шахтерами Кемеровской области и родственниками горняков, погибших в результате взрывов на шахте «Распадская» в 2010 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

2014 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перед началом заседания Государственного совета России в Большом Кремлевском дворце

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2014 год. Врио губернатора Красноярского края Виктор Толоконский (слева) и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (справа) перед началом официального представления нового полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округ в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Кирилл Кухмарь

2015 год. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев (на втором плане в центре) на месте аварии на разрезе «Черниговский» в результате которой три человека оказались под завалам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Белкин

2015 год. Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Сочи. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев перед началом встречи президента России Владимира Путина с вновь избранными главами регионов, в резиденции «Бочаров ручей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2016 год. Аман Тулеев и губернатор Кировской области Никита Белых перед началом заседания Государственного совета

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2018 год. Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев на последнем заседании Совета перед началом каникул

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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