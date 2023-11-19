Белый дом отрицает, что Израиль и «Хамас» договорились о паузе в войне

Представитель Белого дома заявил Reuters, что Израиль и палестинское движение «Хамас» пока не договорились о временном прекращении огня. Ранее об этом сообщал The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с условиями соглашения.

Ранее сегодня, 19 ноября, WP сообщило, что Израиль и «Хамас» достигли при посредничестве США предварительной договоренности о приостановке конфликта на пять дней для освобождения десятков женщин и детей, находящихся в плену в секторе Газа. Собеседники издания утверждают, что освобождение заложников может начаться в ближайшие дни. По условиям шестистраничного соглашения, в ходе пятидневной паузы в войне 50 или более заложников будут освобождаться каждые 24 часа, передает WP. Пока неизвестно, сколько всего людей, находящихся в плену, будут отпущены. Как ожидается, прекращение боев существенно увеличит объем гуманитарной помощи, поступающей в анклав из Египта.

Арабские дипломаты сообщили изданию, что соглашение было достигнуто в ходе переговоров в столице Катара Дохе. Позиция «Хамаса» на переговорах была представлена с помощью катарских посредников. Человек, знакомый с ситуацией, заявил WP, что решение о паузе дается Израилю с трудом.

18 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на данный момент нет никаких сделок по освобождению заложников «Хамаса» в секторе Газа. При этом он отметил, что пригласил родственников заложников встретиться с чрезвычайным правительством страны на нынешней неделе.

Ранее в тот же день марш родственников заложников «Хамаса» из Тель-Авива дошел до Иерусалима. К членам семей присоединились активисты и волонтеры, в результате в марше приняло участие около 30 тыс. человек, требующих от правительства Израиля согласиться на любые условия для освобождения заложников. По оценкам израильской армии, в заложниках у «Хамаса» остаются 239 человек. На минувшей неделе СМИ сообщали о возможном достижении соглашения об освобождении 50 заложников «Хамаса» в обмен на пятидневное прекращение огня и освобождение палестинских женщин и детей, удерживаемых в израильских тюрьмах. Позднее Израиль от сделки отказался.

Подробнее о войне в Газе — в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Эрдни Кагалтынов