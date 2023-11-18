Марш семей заложников «Хамаса» дошел до Иерусалима

Тысячи человек присоединились к маршу родственников заложников, удерживаемых в секторе Газа боевиками палестинского движения «Хамас». Спустя четыре дня участники шествия достигли Иерусалима, чтобы провести акцию у здания канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с требованием вернуть удерживаемых в Газе израильтян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марш родственников заложников «Хамаса»

Фото: Ilan Rosenberg, Reuters Марш родственников заложников «Хамаса»

Фото: Ilan Rosenberg, Reuters

Как пишет The Times of Israel, по последним данным, в шествии участвует около 30 тыс. человек. Родственники заложников объявили о проведении марша 14 ноября: тогда из Тель-Авива в Иерусалим (расстояние — 70 км) направились несколько сотен человек. Постепенно к ним присоединялись волонтеры и активисты.

Участники марша, передает AFP, вышли с израильским флагом, многие держат в руках фотографии членов семьи или близких, оказавшихся в заложниках у «Хамаса». По данным The Times of Israel, ближе к Иерусалиму к маршу присоединился лидер израильской оппозиции Яир Лапид. Участники марша требуют, чтобы возвращение заложников рассматривалось в приоритетном порядке при любых условиях.

По оценкам израильской армии, в заложниках у «Хамаса» остаются 239 человек, среди них — как израильтяне, так и иностранцы в возрасте от нескольких месяцев до 85 лет. Переговоры о возвращении заложников проходят при посредничестве США, Египта и Катара. С начала боевых действий 7 октября удалось договориться об освобождении двух американок и двух израильтянок.

На минувшей неделе СМИ сообщали о возможном достижении соглашения об освобождении 50 заложников «Хамаса» в обмен на пятидневное прекращение огня и освобождение палестинских женщин и детей, удерживаемых в израильских тюрьмах. Позднее Израиль от сделки отказался.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Лусине Баласян