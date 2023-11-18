Нетаньяху заявил об отсутствии сделок по освобождению заложников «Хамаса»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на данный момент нет никаких сделок по освобождению заложников палестинского движения «Хамас» в секторе Газа. При этом он отметил, что пригласил родственников заложников встретиться с чрезвычайным правительством страны на нынешней неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: /File Photo, Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: /File Photo, Reuters

«Мы идем с вами, я иду с вами, весь народ Израиля марширует с вами»,— сказал господин Нетаньяху на пресс-конференции, обращаясь к семьям заложников удерживаемых в секторе Газа (цитата по The Times of Israel).

По его словам, вокруг вопроса о сделке по освобождению заложников «много неверных сообщений», но власти публично объявят, как только подобное соглашение будет достигнуто.

Министр чрезвычайного правительства Бени Ганц, в свою очередь, рассказал, что встретился с родственниками заложников. «Все, что мы делаем, в первую очередь направлено на возвращение наших девушек и молодых людей домой»,— сказал он на пресс-конференции.

Сегодня, 18 ноября, марш родственников заложников «Хамаса» из Тель-Авива дошел до Иерусалима. К членам семей присоединились активисты и волонтеры, в результате в марше приняло участие около 30 тыс. человек, требующих от правительства Израиля согласиться на любые условия для освобождения заложников.

По оценкам израильской армии, в заложниках у «Хамаса» остаются 239 человек. На минувшей неделе СМИ сообщали о возможном достижении соглашения об освобождении 50 заложников «Хамаса» в обмен на пятидневное прекращение огня и освобождение палестинских женщин и детей, удерживаемых в израильских тюрьмах. Позднее Израиль от сделки отказался.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Лусине Баласян