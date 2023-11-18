«Наказывать надо за реальные провинности»

На форуме «Города России», который прошел в Екатеринбурге, одной из центральных тем для обсуждения стал закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который планируют принять в осеннею сессию в 2024 году. Первый вице-спикер законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, возглавлявший Екатеринбург на посту мэра в 1992-2010 годы, дал оценку законопроекту и современному положению муниципалитетов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Чернецкий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Аркадий Чернецкий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Про реформу местного самоуправления

Думаю, реализовать ее будет достаточно сложно. Но есть одна вещь, которая, на мой взгляд, должна быть обязательно решена. Во-первых, нужно четко отнормировать основные функции, которые лежат на муниципалитете. Причем сделать это по-честному, исходя из реальных затрат, которые необходимы.

Во-вторых, самая большая беда у муниципалитетов — они практически потеряли инициативу. Работа многих глав сводится к тому, что надо пойти к губернатору и добиться какого-то финансирования из регионального бюджета. Собственных источников либо вообще нет, либо их очень мало. Даже те вопросы, по которым принимаются решения, чтобы они исполнялись на уровне софинансирования, у муниципалитетов нет возможности софинансировать.

Это беда не только муниципалитетов, но и регионов. Не случайно, когда-то программа отселения аварийного жилья исполнялась 50/50, потом поняли, что не прокатит и дошли до 90/10. На мой взгляд, в новом законе этот момент должен быть обязательно учтен. Должна быть методика, чтобы в распоряжении муниципалитета оставались суммы на инициативные действия, иначе руководство городов теряет к ним интерес.

Про контроль за муниципальными властями

Прозвучало беспокойство муниципалитетов по поводу деятельности правоохранительных и надзорных органов. Если честно, здесь можно спрашивать с этих органов за какие-то сумасшедшие действия, которые вообще отбивают всякую охоту проявлять инициативу, заниматься вопросами развития.

У меня есть несколько примером абсолютно абсурдных действий. В частности, в Екатеринбурге в свое время природоохранная прокуратура выписала штраф на 8 млрд руб. Водоканалу, у которого общий годовой объем реализации был 2,5 млрд руб. В Омске не менее парадоксальная ситуация, когда суды начали принимать к рассмотрению вопросы связанные с приватизацией жилья. В 1990-ые годы было положение, что муниципалитеты обязаны были сделать капитальные ремонты, а если не сделаны, то нельзя было приватизировать. Суды напринимали решений на 11 млрд руб. Бюджет Омска на то время был 9 млрд руб.

Здесь должна быть взаимная ответственность. Наказывать надо за реальные провинности, а не для того чтобы галку поставить.

Про агломерации

У нас нет нормально закона об агломерации, который расшифровывает само понятие агломерации. Сегодня это слово употребляется в разном контексте. Для меня агломерация это объединение городов, которые практически слились с границами Екатеринбурга. Я считаю, что от такого объединения может быть серьезный эффект при выполнении ряда условий.

Теоретики этого вопроса уповают на то, что агломерация должна быть построена на принципах добровольности. Но мы с вами пытаемся не минимизировать, а наоборот получить максимальный эффект. Помимо того, что существуют горизонтальные связи, должна быть разработана и принята некая система управления этой агломерации. Она может быть достаточно жесткая. Но общая система управления должна быть. Практика показала, что СССР всегда была более эффективная структура, чем СНГ. СНГ — это аморфная структура, и мы с вами видим, какой в конечном итоге получен результат.

Первое, что нужно сделать, это добиться принятия закона, где четко определиться, что мы имеем под понятием агломерации, какие существуют типы, какие формы управления, каким образом должен формироваться и строиться условный бюджет этого объединения. Определиться, каким образом принимает участие субъект федерации.

Дорогу между Екатеринбургом и Березовским никто никогда не построит, если не будет принято внутреннее решение. Екатеринбургу эта дорога не нужна, она куда-то уходит из города. Березовскому просто не по силам. Должна быть создана такая система, чтобы стимулировать муниципальные образования работать на единый результат.

Подготовил Василий Алексеев