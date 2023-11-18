В Судане из-за удара поврежден мост плотины Джебель-Аулия

В результате удара был поврежден мост крупнейшей плотины Джебель-Аулия, которая находится к югу от столицы Судана Хартума, сообщило Reuters. Армия Судана и Служба быстрого реагирования (СБР) обвинили в произошедшем друг друга.

Мощность удара и серьезность повреждений моста плотины пока не установлены, однако повреждение плотины может привести к разливу Белого Нила и вызвать наводнения, отмечает агентство. Плотина Джебель-Аулия является одним из ключевых инфраструктурных объектов страны.

В последние две недели вооруженного конфликта также пострадали нефтебаза и мост в Хартуме. Стороны также возложили вину друг на друга. В последние дни в районе Джебель-Аулия шли активные боевые действия, из-за чего тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Уточняется, что среди мирного населения есть погибшие и пострадавшие, однако точные цифры не приводятся.

5 ноября из-за попадания снаряда на рынок в пригороде Хартума погибло более 20 человек. А днем ранее, 4 ноября, в результате попадания снарядов в несколько домов в Хартуме погибли 15 мирных жителей. По последним данным, в результате конфликта погибло минимум 3 тыс. человек. Еще 3 млн стали беженцами или были вынуждены переехать в другие штаты страны. В мае стороны конфликта договорились воздерживаться от боевых действий, которые могут нанести урон мирному населению.

Вооруженное противостояние Сил быстрого реагирования с армией Судана началось в апреле 2023 года. Поводом для конфликта стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти), который руководит СБР.

Подробнее о начале конфликта — в материале «Страх и риск в Судане».

Александра Горошилова