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Коммерсантъ FM
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Следствие просит арестовать экс-президента «Балтики» и его зама за мошенничество

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайства следствия об аресте бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова и бывшего вице-президента компании Антона Рогачевского. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

По версии следствия, Денис Шерстенников и Антон Рогачевский совместно с неустановленными лицами 17 июля 2023 года приобрели в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко» на период с 2023 по 2042 год принадлежащее ООО «ПК "Балтика"» право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295,6 млн руб.

Таким образом фигуранты получили возможность осуществлять поставки продукции «Балтики» в Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Туркмению, Таджикистан, Монголию и Белоруссию. Этим они нанесли ущерб организации и России в лице Росимущества, временного управляющего компанией, излагает пресс-служба версию следствия.

«Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила, что Денис Шерстенников и Антон Рогачевский задержаны. Для следствия оказалась недоступна юрист и директор «Балтики» по интеллектуальной собственности Елена Кузьмина, которая находится в Европе, утверждают собеседники издания.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в офисе «Балтики» и у ее топ-менеджеров было проведено полтора десятка обысков силами главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу при поддержке оперативной службы экономической безопасности ФСБ. Были опрошены сотрудники компании и изъяты документы.

Как сообщает издание, Денис Шерстенников работал в маркетинговой компании DDB, а позднее — в Pepsi Co. В 1999 году он перешел в Carlsberg Group, где в разное время был вице-президентом по маркетингу «Балтики» и региона Восточная Европа, руководил белорусской «Аливарией» и Carlsberg Bulgaria. Президентом «Балтики» работал с 2021 до 18 июля 2023 года. Антон Рогачевский работал в Gemini Consulting, возглавлял представительство Baltic Beverages Holding в РФ. В 2000-х он стал директором по правовым вопросам «Балтики», позже занял пост вице-президента по правовым вопросам компании.

Carlsberg после ввода Россией войск на Украину решила выйти из российского бизнеса и планировала продать «Балтику» группе «Арнест», которая ранее купила российские активы Heineken. О планах по сделке было объявлено в июне. В июле президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. Объясняя передачу активов Carlsberg и Danone под управление государству, Владимир Путин сказал, что менеджмент этих компаний пытался запугать своих работников—граждан России.

В начале октября Carlsberg в ответ на указ президента прекратила действие лицензионных соглашений с пивоваренной компанией «Балтика». Гендиректор датской пивоваренной компании Якоб Ааруп-Андерсен назвал решение российских властей кражей.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Tuborg не сливается из России».

Эрдни Кагалтынов

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