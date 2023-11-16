Жительница Кузбасса выиграла всероссийский конкурс «Краса России»

Победительницей конкурса «Краса России», который прошел в Сочи 15 ноября, стала жительница Кемеровской области 22-летняя Екатерина Романова. Всего в конкурсе приняли участие 52 девушки.

Корону новой «красе России» передала победительница прошлого года Дарья Луконкина из Нижнего-Новгорода. В конкурсе было представлено восемь номинаций, каждая из которых относилась к своему федеральному округу. В рамках конкурса также проводят голосования в номинациях «Мисс талант», «Юная Краса России» и «Мисс интеллект».

В официальной группе «Краса России» сообщается, что конкурс проходит в России с 1995 года. Победительница будет представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Земля» в 2024 году, который проходит на Филиппинах.

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Александр Киселев