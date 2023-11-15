Международная шахматная федерация (Federation Internationale des Echecs, FIDE) основана в 1924 году в Париже и является одной из старейших в мире спортивных федераций. В настоящий момент в нее входят 199 национальных ассоциаций. В 1999 году FIDE официально признана Международным олимпийским комитетом и сейчас ведет борьбу за включение шахмат в программу Олимпийских игр. Каждый год федерация проводит не менее 100 турниров по шахматам для мужчин, женщин и детей. В 2018 году организация перенесла штаб-квартиру из Афин в Лозанну в Швейцарии.

Высшим органом является генеральная ассамблея, которая раз в четыре года избирает президента и других руководителей. Бюджет FIDE на 80% состоит из доходов от соревнований и членских взносов, на 20% — из спонсорских средств. В 2022 году ее доходы и расходы составили €12,84 млн. В 2023 году доходы запланированы на уровне €16,86 млн, расходы — €15,09 млн.