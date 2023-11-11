Главные новости к утру 11 ноября
Moody's ухудшило прогноз рейтинга США на негативный. Решение принято из-за большого дефицита бюджета и снижения доступности долга. Администрация Джо Байдена не согласна с изменением прогноза. О снижении рейтинга Fitch
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал необоснованными удары Израиля по сектору Газа. По его мнению, Израиль «бомбит мирное население... детей, женщин, стариков». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, отвечая на слова господина Макрона, заявил, что ответственность за жертвы среди мирного населения несет «Хамас». О попытках урегулирования конфликта во Франции
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Эмманюэль Макрон считает декабрь решающим для конфликта РФ и Украины. Он не исключил, что в будущем между странами пройдут переговоры. О развитии ситуации
Два украинских беспилотника перехвачены над Московской и Смоленской областями, сообщило Минобороны РФ.
Сын бывшего директора Федеральной миграционной службы Сергей Ромодановский арестован по обвинению в организации преступного сообщества в Москве. До недавнего времени он возглавлял управление СКР по Северо-Западному округу столицы. Обвинение считает, что вместе с другими следственными работниками Ромодановский-младший незаконно привлекал к уголовной ответственности предпринимателей и вымогал у них взятки за освобождение. О деле
Министр финансов США Джанет Йеллен на переговорах в КНР предостерегла китайские компании от оказания помощи российскому военно-промышленному комплексу. Она пообещала, что в противном случае против этих фирм будут вводить санкции.
Гособвинитель запросил от пяти до шести лет лишения свободы для 12 фигурантов, обвиняемых в попытке хищения у Агентства по страхованию вкладов более полумиллиарда рублей, узнал «Ъ». В конце прошлого года один из участников этой преступной группы уже получил срок. О деле
План Евросоюза по выделению на военную помощь Украине €20 млрд встретил сопротивление, в том числе Германии, и может не состояться в нынешнем виде, сообщили источники Reuters.
Международный валютный фонд и Украина достигли предварительной договоренности о транше на $900 млн. Решение должен принять Совет МВФ.