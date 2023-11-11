Reuters узнал о разногласиях по выделению Украине €20 млрд военной помощи

План Евросоюза по выделению на военную помощь Украине €20 млрд встретил сопротивление, в том числе Германии, и может не состояться в нынешнем виде, сообщили источники Reuters. Выделять Украине по €5 млрд военной помощи в течение четырех лет ранее предложил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

ФРГ и некоторые другие страны ЕС высказывают сомнения о выделении средств на годы вперед. «Пока не буду говорить, что этот план провалился, но его, безусловно, можно было бы улучшить. У Германии много вопросов... что вполне справедливо. Речь идет о больших деньгах»,— сказал собеседник Reuters.

По данным агентства, некоторые члены союза указывают, что у них может не хватить средств на такой объем помощи. Предложенный план в итоге может видоизмениться. Например, пакет помощи может быть утвержден на год вперед, а не на четыре года. Вопрос будет обсуждаться на встрече министров обороны стран ЕС 14 ноября.

Как отмечает агентство, вопрос о выделении средств встретил сопротивление на фоне обсуждения другого пакета — €50 млрд экономической помощи. Кроме того, по данным источников, ЕС будет трудно реализовать ранее обещанный план по поставке Киеву 1 млрд артиллерийских снарядов и ракет к марту 2024 года. Кроме того, Венгрия уже несколько месяцев блокирует направление Украине €500 млн из Фонда мира.

Еврокомиссия рассчитывает на утверждение Советом ЕС украинского фонда, из которого будут выделять финансовую помощь Киеву в 2024–2027 годах, заявлял ранее на этой неделе исполнительный зампред ЕК Валдис Домбровскис. По его словам, сейчас рассматриваются все возможные варианты выделения средств, но «дефицит финансирования Украины, вероятно, останется огромным».

Как союзники помогают Украине с деньгами — в материале «Ъ» «Республиканцы предлагают Украине замороженное».

Леонид Уварчев