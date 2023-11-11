Банковский «караван» финишировал в суде

Как стало известно “Ъ”, от пяти до шести лет лишения свободы запросил гособвинитель для 12 фигурантов, обвиняемых в попытке хищения у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) более полумиллиарда рублей. Их обвиняемые намеревались получить после отзыва лицензии у Торгового городского банка (ТГБ), где незадолго до краха привлеченные организаторами соучастники, которых в финансовых кругах называют «караваном», открыли несколько сотен фиктивных вкладов. В конце прошлого года один из участников этой преступной группы уже получил срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Коротаев / ТАСС Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении предпринимателей Дениса Гришкина, Виктора Горина, Сергея Загорцева, Дмитрия Наумова, Дмитрия Подмостова, Виталия Соломатина, Екатерины Алексеевой, Сергея Грибакина, Татьяны Соболевой, Алексея Савельева, Марины Доморацкой и Сергея Конкина Таганский суд Москвы начал рассматривать в июле прошлого года.

Из исследованных в ходе заседаний материалов следует, что в феврале-марте 2017 года обвиняемые и их соучастники получили контроль над ТГБ, в котором сложились условия и основания для отзыва банковской лицензии, а также действовал запрет Центробанка на привлечение денежных средств физических лиц во вклады. Члены организованной группы нашли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Волгоградской и других областях более 500 физических лиц, в том числе задействовали своих родственников и знакомых, и в специально открытых в Москве двух новых дополнительных офисах этого кредитного учреждения 8 и 9 марта 2017 года оформили фиктивные документы об открытии ими 530 вкладов на общую сумму более 627 млн руб., не внеся при этом в кассу банка ни копейки. Размер каждого вклада не превышал 1,4 млн руб., то есть максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ.

В марте 2017 года из-за высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также нежелания руководства и собственников принимать меры по нормализации деятельности регулятор отозвал у ТГБ лицензию. Своим клиентам после краха банк остался должен более 7,2 млрд руб.

После этого обвиняемые, как считают в Следственном комитете России (СКР), организовали подачу в АСВ заявлений от фиктивных вкладчиков о получении страховых возмещений. Каждый из участников «каравана» должен был получить за свои услуги от организаторов вознаграждение в размере от 5 тыс. до 50 тыс. руб. Впрочем, ни по одному из липовых вкладов организаторы аферы выплат от АСВ так и не добились. Получив от бывшего топ-менеджмента ТГБ банковское досье, временная администрация обнаружила, что информация по вкладам на 627 млн руб., якобы открытым в ТГБ за несколько дней до краха кредитного учреждения, в автоматизированной учетной системе этого финансового учреждения отсутствует. Не оказалось этих средств и на балансе банка. В связи с этим АСВ отказалось признать свои обязательства перед несколькими сотнями вкладчиков. Вскоре после этого представители Центробанка обратились в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, и 26 июня 2017 года СКР возбудил по этому факту уголовное дело. Более трех лет оно расследовалось в отношении неустановленных лиц.

Все фигуранты, оказавшиеся впоследствии на скамье подсудимых, были задержаны в октябре 2020 года и по ходатайству следствия отправлены в СИЗО. На данный момент практически все они находятся под запретом определенных действий. Под стражей остаются только двое — Сергей Конкин и Сергей Грибакин. При этом на последнего в разное время было зарегистрировано более 300 коммерческих фирм с весьма широким спектром деятельности — от торговли грампластинками и стройматериалами до грузоперевозок, выращивания зерновых культур и даже научных исследований. Впрочем, все они на данный момент прекратили свое существование.

В ходе состоявшихся на днях прений максимальные сроки гособвинитель попросил назначить как раз подсудимым Конкину и Грибакину — по шесть лет колонии общего режима. Остальным членам этой группы прокурор запросил от пяти до пяти с половиной лет лишения свободы.

Отметим, что еще один фигурант этого уголовного дела Сергей Федерякин, занимавшийся оформлением документации по фиктивным вкладам, одним из первых полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, и в августе прошлого года Таганский суд приговорил его к трем годам условно.

Олег Рубникович