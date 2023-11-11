Йеллен пригрозила Китаю санкциями за помощь военно-промышленному комплексу РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен на переговорах в КНР предостерегла китайские компании от оказания помощи российскому военно-промышленному комплексу. Она пообещала, что в противном случае против этих фирм будут вводить санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria, Reuters Фото: Carlos Barria, Reuters

Как рассказала госпожа Йеллен журналистам, в ходе переговоров она подчеркнула, что для Вашингтона «крайне важно, чтобы компании не оказывали материальной поддержки российскому оборонно-промышленному комплексу, и что мы готовы к введению дальнейших санкций». «Мы хотели бы, чтобы Китай пресек это»,— добавила американский министр.

«Мы видим свидетельства того, что китайские фирмы — я, конечно, не говорю, что с ведома китайского правительства,— но некоторые китайские частные компании могут содействовать поставке такого оборудования и материалов в Россию, а также некоторые финансовые учреждения, которые могут быть вовлечены в процесс оказания содействия этому потоку»,— сказала госпожа Йеллен. Ее выступление транслировалось на YouTube-канале CNBC.

США вместе с союзниками последние месяцы вводят санкции в отношении компаний из разных стран, которые, по их мнению, помогают России обходить ограничения. Министры иностранных дел стран G7 по итогам встречи в ноябре предостерегали третьи страны от помощи РФ. Новые меры по борьбе с обходом санкций обсуждаются также в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза.

Подробнее — в материале «Ъ» «Статья за дискредитацию санкций».

Леонид Уварчев