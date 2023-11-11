МВФ и Украины достигли предварительной договоренности о транше на $900 млн

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о завершении обзора украинской экономики и успешном выполнении поставленных фондом целей на конец сентября. В связи с этим достигнуты предварительные договоренности об очередном транше примерно на $900 млн.

«Большинство структурных контрольных показателей также были достигнуты, что открывает путь для рассмотрения Советом исполнительных директоров возможности выделить транш в размере около $900 млн»,— говорится в заявлении МВФ. Окончательно транш должен утвердить Совет МВФ.

Фонд отмечает «примечательную устойчивость» украинской экономики. Эксперты прогнозируют более сильное восстановление в 2023 году и некоторое замедление роста в 2024 году. Вместе с тем МВФ отмечает «крайне неопределенные» перспективы, учитывая боевые действия.

В марте 2023 года МВФ одобрил кредит Украине в размере $15,6 млрд на четыре года. Киев должен выполнять требования, обозначенные фондом. Первый транш на $2,7 млрд поступил в апреле, второй на $890 млн руб.— в июне.

О программе МВФ — в материале «Ъ» «Война войной, а реформы по расписанию».

Леонид Уварчев