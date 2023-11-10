РФ впервые за 29 лет покажет на выставке за рубежом тяжелый транспортный самолет

В госкорпорации «Ростех» сообщили, что Россия впервые представит за рубежом тяжелый транспортный самолет — Ил-76МД-90А(Э). Его продемонстрируют на международной выставке Dubai Airshow 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Главная премьера выставки — модернизированный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). У воздушного судна обновлено более 70% систем и агрегатов»,— говорится в официальном Telegram-канале «Ростеха». Уточняется, что борты подобного класса Россия не представляла на зарубежных мероприятиях с 1994 года.

Кроме того, на официальном стенде Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в состав «Ростеха») в Дубае будет представлена интерактивная экспозиция, демонстрирующая весь модельный ряд холдинга. В программу демонстрационных полетов авиасалона также включено выступление пилотажной группы «Русские витязи» на Су-35С и Су-30СМ. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что компания считает рынок Ближнего Востока одним из важнейших для продвижения собственной продукции.

Выставка Dubai Airshow 2023 пройдет с 13 по 17 ноября. Россия ежегодно участвует в ней с 1993 года.

Александр Кислов